Le vaccin AstraZeneca "n'est pas un vaccin de seconde zone", assure Alain Fischer

Le vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca "n'est pas un vaccin de seconde zone", a assuré jeudi le Pr Alain Fischer, le "monsieur vaccin" nommé par le gouvernement, alors qu'il a provoqué des réactions parfois fortes chez les patients jeunes.

"C'est un vaccin pour lequel le taux d'efficacité est très bon", a insisté le professeur, invité d'Europe 1. "Le taux de protection est d'un peu plus de 80%" donc "pas très loin du taux annoncé par les vaccins ARN", comme ceux de Pfizer/BioNTech ou Moderna également utilisés en France, a-t-il ajouté.

"Il est vrai que, chez les sujets jeunes (...), il provoque un peu plus souvent un syndrome pseudo-grippal", a reconnu le professeur Fischer, ce qui a créé "un peu d'émoi" chez certains professionnels de santé, principaux concernés par ce vaccin.

Alain Fischer recommande donc d'étaler dans la durée la vaccination du personnel d'un même service hospitalier afin d'éviter que tout le monde se retrouve en arrêt maladie en même temps.

"Au moment de la vaccination, prendre un comprimé de paracétamol et le renouveler toutes les six heures si besoin atténue très fortement les symptômes", a-t-il aussi préconisé.

"Il y a eu un peu de dramatisation de cette affaire", a déploré ensuite le professeur Fischer, précisant qu'au-delà de 50 ans "il ne se passe à peu près rien, ou très peu de choses". Le vaccin AstraZeneca "protège bien et est sûr", a-t-il insisté.

Deux hypothèses sont envisagées pour expliquer ces réactions plus fortes: un système immunitaire plus efficace chez les jeunes que chez les patients âgés, provoquant de la fièvre, et la possibilité que ces symptômes soient plus courant chez les gens "qui ont déjà fait un Covid".

En Moselle, où la diffusion rapide du variant apparu en Afrique du Sud inquiète les autorités sanitaires, il a été décidé de permuter de vaccin pour les personnels de santé en passant de l'AstraZeneca au Moderna.

"Ce n'est pas que le vaccin AstraZeneca soit moins bon, mais le vaccin type Moderna, le vaccin ARN, permet d'avoir une immunité un petit peu plus vite, donc ça permet de gagner un petit peu de temps", a expliqué le professeur Fischer.

Il a également annoncé l'arrivée probable du vaccin Johnson & Johnson pour "début avril" en France, ce qui pourrait permettre d'ouvrir la vaccination aux personnes âgées de 65 à 74 ans à cette période, sous réserve que ce vaccin soit autorisé par les autorités sanitaires européennes.

