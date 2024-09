Le typhon Yagi rétrogradé, son bilan porté à 21 morts au Vietnam

Des dégâts provoqués par le passage du typhon Yagi dans la baie d'Ha Long, le 8 septembre 2024 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le typhon Yagi s'est affaibli dimanche et a été rétrogradé au rang de dépression tropicale après un bilan relevé à 21 morts au Vietnam où il a causé des dégâts considérables dont des glissements de terrain.

Yagi, qui a dévasté cette semaine plusieurs régions en Chine et aux Philippines y faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés, avait touché terre dans le nord du Vietnam samedi, avec des vents dépassant les 150 kilomètres/heure.

Au Vietnam, il a fait 21 morts et 229 blessés, selon des médias d'Etat dimanche soir.

Parmi les victimes figure une famille de quatre personnes, tuées dans un glissement de terrain dans la province montagneuse de Hoa Binh, dans le nord du Vietnam, dans la nuit de samedi à dimanche, selon un média d'Etat.

Une rue inondée après la passage du typhon Yagi à Haiphong, le 8 septembre 2024 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le glissement de terrain s'est produit après plusieurs heures de fortes pluies provoquées par le typhon, lorsqu'un flanc de colline a cédé et a englouti une maison, a indiqué VNExpress, citant les autorités locales.

Le propriétaire de la maison, âgé de 51 ans, a pu s'échapper, mais sa femme, sa fille et ses deux petits-enfants ont été ensevelis, et leurs corps retrouvés peu après.

Selon le département des secours et de l'assistance du ministère de la Défense, plusieurs autres personnes ont été tuées, écrasées par des chutes d'arbres, des glissements de terrain et des bateaux à la dérive, a indiqué le ministère.

Des hommes dégagent les débris dans une rue inondée de Haiphong, après le passage du typhon Yagi, le 8 septembre 20244 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

Dimanche après-midi, six personnes, dont un nouveau-né et un garçon d'un an, ont été tuées dans un glissement de terrain dans la ville de Sa Pa, dans les montagnes Hoang Lien Son, dans le nord-ouest du Vietnam.

L'agence météorologique du Vietnam a rétrogradé Yagi dimanche de typhon à dépression tropicale, alors que plusieurs quartiers de la ville portuaire de Haiphong se trouvaient sous un demi-mètre d'eau et que l'électricité était coupée, les lignes et les poteaux électriques étant endommagés, selon des journalistes de l'AFP.

La baie d'Ha Long après le passage du typhon Yagi, le 8 septembre 2024 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

Dans la baie d'Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et situé à environ 70 kilomètres de la ville, les pêcheurs étaient sous le choc face aux dégâts du typhon dimanche matin.

Dans cette zone, une trentaine de bateaux ont été très endommagés ou ont coulé dans la province de Quang Ninh proche de la baie de Ha Long, ont indiqué les autorités.

Le typhon a également détruit près de 3.300 maisons, plus de 100.000 hectares de riz et d'autres cultures, ainsi que de nombreuses infrastructure d'aquaculture dans la région.

- Toits emportés -

Des toits de bâtiments ont été emportés et des motos renversées par des amas de débris, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Pham Van Thanh, 51 ans, a expliqué que les membres d'équipage de son bateau de tourisme étaient restés à bord pendant la nuit. "Le vent nous poussait dans le dos, avec une telle pression qu'aucun bateau ne pouvait résister" a-t-il raconté à l'AFP. "Le premier a coulé. Puis l'un après l'autre".

"Je suis marin depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais connu de typhon aussi puissant et violent", a-t-il observé.

Bui Xuan Tinh, a perdu trois bateau et sa maison à cause du typhon.

Un bateau coulé dans la baie d'Ha Long après le passage du typhon agi, dans la province de Quang Ninh, le 8 septembre 2024 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Je travaille dans le secteur maritime depuis des décennies et je n'ai jamais été témoin d'un événement comme celui d'hier", a déclaré M. Tinh à l'AFP.

"J'ai reçu un appel téléphonique de mes enfants à la maison disant que notre toit avait été emporté par le vent". "Je n'ai rien ressenti. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est +Oh mon Dieu, oh mon Dieu+.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.