Le typhon Phanfone aux Philippines fait au moins 16 morts

Dans ce pays à très grande majorité catholique, des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons et de passer le réveillon et le jour de Noël dans des abris.Le typhon Phanfone qui a balayé le jour de Noël des villages reculés et des zones touristiques du centre des Philippines a fait au moins 16 morts notamment dans le groupe d'îles des Visayas.Selon les autorités locales, parmi les personnes tuées, figure un policier qui a été électrocuté par la chute d'un poteau électrique au cours d'une patrouille.Ce typhon avec des vents atteignant les 195 km/h a provoqué d'importants dégâts matériels. De nombreux toits des maisons ont été arrachés, des poteaux électriques ont été renversés... Dans les zones les plus sinistrées, les réseaux internet et téléphoniques sont toujours coupés. Typhoon Phanfone has battered the central PhilippinesThousands of people have been left stranded, as ferries and flights are cancelledhttps://t.co/1HPVFqkRvM pic.twitter.com/JhVEWxY0Wk-- BBC News (World) (@BBCWorld) December 25, 2019 Phanfone a aussi frappé la petite île de Boracay (centre) et celle de Coron (ouest). Des destinations très prisées des touristes pour des décors en principe paradisiaques avec de grandes plages de sable blanc. Sur l'île de Boracay, l'aéroport Kalibo a subi d'importants dégâts même si de nombreuses personnes y sont venues se réfugier. Selon les autorités, Phanfone quoique moins puissant, a suivi la même trajectoire que le typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays qui avait fait plus de 7 300 morts et disparus en 2013. #Typhoon #Ursula / #Phanfone passing through #Boracay Islands in #Philippines on the day of #Christmas pic.twitter.com/WyWPdxYnet-- Sunil Urs (@sunilurs) December 25, 2019 Désormais, ce typhon en train de s'affaiblir se dirige vers la mer de Chine méridionale, selon le centre de prévisions météorologiques Weather Philippines. ...