Le typhon Doksuri fait six morts, et s'affaiblit sur sa route vers le sud-est de la Chine

Des enfants marchent le long d'une digue à Navotas, dans l'agglomération de Manille, le 26 juillet 2023 ( AFP / JAM STA ROSA )

Le bilan du typhon Doksuri s'est alourdi à six morts, selon les chiffres officiels diffusés jeudi, alors que la tempête se dirige à présent vers le sud-est de la Chine en perdant en intensité.

Des vents violents et des pluies torrentielles ont aussi touché les îles Babuyan, peu peuplées, et les provinces du nord, provoquant inondations et glissements de terrain.

Une mère et ses trois enfants ont été tués mercredi dans un glissement de terrain qui a frappé leur maison à Buguias, dans la province montagneuse de Benguet, a déclaré à l'AFP le responsable local des catastrophes naturelles, Satur Payangdo.

Carte montrant la localisation et la trajectoire du typhon Doksuri, ainsi que la vitesse du vent, au 26 juillet ( AFP / Julia Han JANICKI )

Cinq autres personnes présentes dans la maison ont été sauvées.

Classé comme un super typhon lorsqu'il a traversé l'océan Pacifique mardi, Doksuri s'est affaibli à l'approche des Philippines.

La tempête devrait encore faiblir en traversant la mer de Chine méridionale avant de toucher terre dans le sud-est de la Chine vendredi.

L'ouragan "s'éloignait lentement de l'île de Dalupiri", au large de la pointe nord de l'île principale des Philippines, Luçon, et se dirigeait vers le large, a indiqué l'agence météorologique nationale dans sa mise à jour de 09H00 GMT.

Des véhicules submergés par la montée des eaux à Bontoc, dans la province de Mountain, alors que le typhon Doksuri passe près de la pointe nord de l'île de Luzon, le 26 juillet 2023 aux Philippines ( Buureau de gestion de la réduction des risques de catastrophe de la province de Mountain (DRRMO) / Handout )

Elle avait auparavant mis en garde contre des "conditions violentes, mettant la vie en danger", dans cette région peu peuplée. Des vents atteignant 175 km/h ont été enregistrés près de l'île de Fuga, au large de la pointe nord de l'île principale de Luçon.

Une femme qui vendait des pains à Ramon, dans la province d'Isabela, est morte dans la chute d'un cocotier, a déclaré à l'AFP Constante Foroda, responsable provincial de la gestion des catastrophes.

Et un garçon de 16 ans est mort dans sa maison emportée par un un glissement de terrain à Baguio, dans les montagnes du nord du pays, a indiqué à l'AFP un responsable local, Julius Santos.

- 1.500 évacués -

Quelque 1.500 personnes ont dû être évacuées des côtes et mises à l'abri dans cette province, a-t-il ajouté.

"Nous ne les laisserons pas rentrer chez eux tant qu'on n'aura pas reçu le feu vert des experts", a-t-il prévenu.

Le typhon Doksuri a traversé l'océan Pacifique mardi avant de toucher les Philippines.

"Le vent et la pluie ont été si forts cette nuit que je n'ai pas pas pu dormir", a raconté à l'AFP Rey Aguinaldo, un fonctionnaire retraité de la municipalité côtière de Pasuquin, dans la province d'Ilocos Norte.

Photo diffusée le 26 juillet 2023 par les garde-côtes philippins d'un arbre abattu par le passage du typhon Doksuri à Buguey, dans la province de Cagayan ( AFP / Handout )

"Quand je me suis levé aujourd'hui, j'ai vu que des arbres étaient déracinés. Nous n'avons pas d'électricité", a-t-il ajouté.

Environ 12.000 personnes ont été évacuées de leur domicile également dans la province de Cagayan, dont 431 dans les îles Babuyan, à la suite d'alertes concernant des vagues de trois mètres de haut, a déclaré à l'AFP le responsable provincial en charge des catastrophes, Ruelie Rapsing.

Des inondations ont également été signalées dans les municipalités côtières de Lallo, Pamplona et Claveria.

Fortes vagues sur la côte de Linbian alors que le typhon Doksuri passe au sud de Taïwan, le 26 juillet 2023 ( AFP / Johnson LIU )

M. Rapsing a indiqué que certaines personnes s'étaient réfugiées chez des voisins qui avaient des maisons en béton, tandis que d'autres ont été emmenées dans des salles municipales.

Les vitres d'un centre d'accueil ont volé en éclats et le toit d'une salle municipale a été emporté par les vents, a-t-il ajouté.

De fortes vagues se sont abattues sur la côte sud-est de Taïwan mercredi, et le Bureau central de météorologie a émis des avertissements et des avis de fortes pluies.