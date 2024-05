information fournie par So Foot • 08/05/2024 à 10:19

Le tweet assassin de Kheira Hamraoui

Ce qui est dit est dit.

Elle avait déjà pu faire entendre sa voix et son mécontentement, voilà une nouvelle preuve que l’histoire s’est très mal terminée entre le PSG et Kheira Hamraoui. Dans un tweet, supprimé depuis, l’ancienne milieu parisienne et de l’équipe de France s’est exprimée après l’élimination de la section masculine du club en demi-finales de Ligue des champions. Une sortie qu’elle a semble-t-il appréciée, puisqu’elle a simplement écrit « Justice de DIEU », sans donné de contexte, mais dans un timing qui laisse peu de place à l’interprétation. Une allusion à peine cachée au fait qu’elle considère que le résultat de mardi soir n’est qu’un juste retour des choses, pour un club qui l’a laissé tomber selon elle, en plein tourbillon de l’affaire Aminata Diallo, durant laquelle elle a été victime d’un guet-apens.…

JF pour SOFOOT.com