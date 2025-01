Le trotteur français Idao de Tillard conserve sa couronne dans l'Amérique

Clément Duvaldestin et le cheval Idao De Tillard après leur victoire au 104e Prix d'Amérique à l'Hippodrome de Vincennes à Paris le 26 janvier 2025 ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le trotteur français Idao de Tillard, âgé de 7 ans, deuxième favori, et drivé par Clément Duvaldestin, a remporté avec autorité dimanche à Vincennes le 104e Prix d'Amérique, conservant sa couronne dans le championnat du monde du trot attelé.

Dix-huit cracks trotteurs, les meilleurs de la planète, se sont élancés, acclamés par une foule de spectateurs massés dans les tribunes, coiffés pour certains de bonnets et casquettes aux couleurs de leur cheval de coeur, pour assister à la plus grande course de trot attelé du monde.

Idao de Tillard, qui courait déferré pour la première fois de sa carrière afin de gagner en vitesse, mais avec le risque de commettre des fautes d'allure, a assuré son départ. Il s'est placé au milieu de peloton. Il a rejoint le groupe de tête emmené par Hussard du Landret puis Keep Going à 1.000 mètres du but. Il a changé de vitesse à l'intersection des pistes pour prendre la tête dans la ligne droite finale repoussant tous les assauts.

"C'est un immense champion. Les grands champions font le doublé. Ca prouve que la dernière fois ce n'était pas un peu de chance", a déclaré Clément Duvaldestin, encore sur la piste, au micro d'Equidia. "Il a été exceptionnel car je lui ai demandé d'accélérer à mi-ligne droite, dès que j'ai baissé les oeillères, il est reparti. Je suis parti un peu tôt mais mon cheval a été jusqu'au bout", a ajouté le jeune pilote de 27 ans.

"Je n'ai pas donné d'ordre à Clément, je lui ai dit fait confiance au cheval. Le déferrage ça aide beaucoup. C'est énorme le travail que l'on a fait sur Idao", a commenté son entraineur Thierry Duvaldestin qui signe lui quatre succès dans l'Amérique.

Clément Duvaldestin brandit son trophée aux côtés du judoka Teddy Riner et de Romain Derieux, après avoir remporté le 104e Prix d'Amérique à l'Hippodrome de Vincennes à Paris le 26 janvier 2025 ( AFP / THOMAS SAMSON )

Idao de Tillard, à la robe baie (marron) a devancé sur le parcours classique de 2.700 mètres la jument française Just Love You pilotée par Alexandre Abrivard, arrivée deuxième.

- Nouvelle désillusion pour San Moteur -

Just Love You qui faisait figue d'outsider a longtemps trotté sur une troisième ligne au milieu du peloton. Elle a progressé à 800 mètres du but pour prendre une nette deuxième place en pleine piste.

"Ma jument a été très bonne. On a eu un bon parcours. Je n'ai pas de regrets, on est tombé sur un grand Idao. Thierry Duvaldestin, c'est le summum des entraîneurs des chevaux de course", a dit fairplay Alexandre Abrivard, satisfait de sa deuxième place.

La troisième place est revenue au favori français Go On Boy drivé par Romain Derieux. L'entraîneur et driver a reconnu sportivement "avoir couru pour gagner mais accepter la défaite".

Clément Duvaldestin et Idao De Tillard remportent le 104e Prix d'Amérique à l'hippodrome de Vincennes à Paris le 26 janvier 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

On retiendra de cette édition la disqualification du visiteur suédois San Moteur, le troisième favori, piloté par Björn Goop. Très nerveux au départ, San Moteur s'est élancé au galop dès les premiers mètres de la course. Le mauvais sort semble s’acharner sur ce crack cheval qui avait été contraint, l'an dernier, de décliner sa participation en raison d'une blessure à quelques jours de la course.

Grâce à sa victoire, Idao de Tillard a offert à son propriétaire, Cyril Sevestre, maçon de profession, la somme de 450.000 euros promis au vainqueur sur le million d'allocation totale répartie entre les sept premiers.

Le judoka français Teddy Riner a remis le trophée à Thierry Duvaldestin devant l'entourage du roi de Vincennes.