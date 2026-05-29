Le trophée de la Coupe de France au Louvre

Le trophée de la Coupe de France au Louvre

Il y a la Joconde, et Charles-Simon. Une semaine tout pile après avoir remporté la Coupe de France, le trophée de la compétition prend place au musée du Louvre-Lens. Il n’y restera pas longtemps, puisque Lens ne peut conserver l’authentique qu’un an. Les visiteurs du Louvre-Lens peuvent découvrir gratuitement la coupe jusqu’au 14 juin prochain.

« On a réparé une forme d’anomalie, a décrit à BFM Lille Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens . La coupe de France, c’est sans doute le trophée le plus authentique, le plus populaire du foot français. » …

UL pour SOFOOT.com