Le troisième âge raconté avec tendresse et cruauté dans « The Kominsky Method »

Ce portrait de deux vieux personnages savoureusement joués par Michael Douglas et Alan Arkin, est une jolie réussite de Chuck Lorre, dit le « roi de la sitcom »

Dans le flux permanent par lequel Netflix alimente son riche département « séries », on avoue avoir laissé passer, sans prendre le temps de la regarder, The Kominsky Method, créée par Chuck Lorre, avec en vedettes Michael Douglas et Alan Arkin. L'ajout récent de la saison 2 et le Golden Globe dont a été récompensé Douglas cette année nous ont incité à la regarder intégralement.

On ne l'a pas regretté, tant ce portrait délicieux, à la fois irrévérencieux et mélancolique, du troisième âge - de ses problèmes urinaires et prostatiques en particulier, qui forment un leitmotiv volontairement insistant - est réjouissant, malgré les annonces de décès, de cancers et autres joyeusetés qui jalonnent son ordinaire.

Sandy (Michael Douglas, 75 ans) est un comédien qui a connu son heure de gloire et qui s'est reconverti dans l'enseignement à de jeunes apprentis acteurs de la méthode qui porte son nom (et qui a donné le sien à la série) ; Norman (Alan Arkin, 85 ans), est le meilleur ami de Sandy et, très accessoirement, son agent, vieux crocodile du métier plus ou moins à la retraite...

Un duo à la compatibilité chimique manifeste

Après trois mariages, Sandy vient juste de renoncer aux jeunes filles et se lie à une femme d'« âge approprié », pour citer ses termes, qui se trouve être l'une de ses étudiantes ; Norman, qui vient de perdre son épouse, retrouve bientôt un amour de jeunesse rencontré cinquante ans plus tôt et s'apprête à sortir dîner en ville avec elle. « Tout va bien, dit-il à Sandy. J'ai fait une sieste, je vais pouvoir tenir jusqu'à 22 heures. »

