Le triste record de la première mi-temps entre l’Angleterre et le Ghana
Voyage au bout de l’ennui. Avec le très impressionnant total de 0 tir tenté à la pause, la rencontre entre l’Angleterre et le Ghana dans le groupe L est devenue la première du Mondial à n’enregistrer aucun tir cadré durant 45 minutes .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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