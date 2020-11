Le tribunal de commerce examine les offres de reprise de l'usine d'alumine Alteo

Le tribunal de commerce de Marseille s'est penché mardi sur les deux offres de reprise du leader mondial de l'alumine Alteo, basé à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et dont dépendent près d'un millier d'emplois.

A l'issue de la présentation à huis clos de ces deux offres, le tribunal a annoncé mardi après-midi "un report" de l'audience au 8 décembre, date à laquelle les candidats devront répondre à certaines de ses questions, a-t-on appris de sources concordantes. Ils pourront également améliorer leurs offres, ont précisé ces mêmes sources.

Alteo employait fin septembre environ 480 salariés en CDI et génère plus de 400 emplois indirects, faisant de l'entreprise l'un des principaux employeurs privés dans la région d'Aix-Marseille. La société a rencontré des difficultés à la suite d'une baisse des commandes et d'une crise du marché mondial de l'aluminium.

Spécialisée dans la transformation de la bauxite en alumine raffinée dont l'utilisation va de la fabrication d'écrans de smartphones à celle de batteries de véhicules, Alteo avait été racheté en 2012 par le fonds d'investissement américain HIG au géant minier anglo-australien Rio Tinto et placé en redressement judiciaire le 12 décembre 2019.

Mardi, deux offres - l'une du groupe de logistique implanté en Guinée United Mining Supply (UMS) et l'autre émanant d'un ex-directeur du site, Xavier Perrier, qui s'est adossé à l'industriel Alain de Krassny, propriétaire de l'entreprise chimique Kem One - étaient encore en lice pour la reprise d'Alteo, contre huit fin juillet.

L'offre d'UMS prévoit, après une période de transition de 12 à 18 mois, d'arrêter l'importation de bauxite grâce à laquelle cet ancien site Pechiney fabrique l'alumine de spécialité et de n'importer plus que de la poudre brute d'Europe qu'elle raffinera sur place. Avec ce projet, UMS supprimerait au terme de cette transition 98 emplois.

Promettant aussi un investissement de 40 millions d'euros, l'offre guinéenne envisage aussi d'augmenter de 50% la production d'alumine de spécialité qui atteint aujourd'hui 150.000 tonnes par an.

Le projet présenté par Xavier Perrier et Alain de Krassny, baptisé Alto, prévoit quant à lui de conserver l'ensemble de ses activités et des salariés, avec un apport d'un peu plus de 5 millions d'euros.