Le tribunal colombien pour la paix, sous pression du gouvernement, vit un moment "très difficile"

Le président de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) de Colombie, Danilo Rojas, lors d'une interview à Bogota, le 11 novembre 2026 ( AFP / Andrea Ariza )

Le tribunal colombien pour la paix traverse une période "très difficile psychologiquement" en raison des coupes budgétaires voulues par le gouvernement de droite dure d'Abelardo de la Espriella, a témoigné le président de cette institution, lors d'un entretien avec l'AFP.

La Juridiction spéciale pour la paix (JEP), née de l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) - dissoutes depuis - juge les pires crimes commis durant le conflit armé qui a déchiré ce pays d'Amérique du Sud pendant un demi-siècle.

Abelardo de la Espriella, qui a accédé à la présidence en août, a promis pendant sa campagne de démanteler la JEP, dont les détracteurs estiment que les peines contre les ex‑guérilleros sont trop clémentes et rejettent les enquêtes sur les crimes commis par l'armée.

Le gouvernement propose des coupes de plus de 50 millions de dollars (45 millions d'euros) dans le budget de la JEP pour 2027 et des réformes qui, selon le tribunal, mettent en danger son travail.

"Nous traversons un moment très difficile sur le plan psychologique", a affirmé mercredi à l'AFP, depuis son bureau de Bogota, Danilo Rojas, président de la JEP pour les deux prochaines années. "Ils ont sensiblement réduit le budget et c'est un coup dur", a-t-il souligné.

Selon M. Rojas, le manque de ressources menace l'exécution des sanctions et pourrait ralentir les procédures judiciaires.

"Il faut réduire le nombre d'avocats", une mesure qui "peut immédiatement mettre à l'arrêt les procédures" et impacter les victimes, a-t-il déploré. Les magistrats devront également davantage recourir au télétravail et déménager vers des locaux plus petits.

Les premiers jugements rendus par la JEP, annoncés l'an dernier après plus de huit ans d'enquêtes et d'auditions, remplacent la prison par des travaux d'intérêt général pour les accusés ayant reconnu leurs crimes et fourni des informations permettant d'établir les faits.

Juges sous pression

M. Rojas a dénoncé la pression à laquelle sont soumis les juges de la paix, victimes d'une campagne visant à les discréditer et d'"attaques médiatiques". Certains ont reçu des menaces de mort et ont été suivis.

"Si on ajoute à cela des conditions de travail différentes en raison d'une restriction budgétaire - alors que nous sommes à un pic d'activité - c'est décourageant et psychologiquement difficile", assure-t-il.

La JEP continue d'enquêter sur des sujets comme le recrutement de mineurs, les violences sexuelles et les crimes commis contre les populations autochtones pendant le conflit.

Des avancées qui pourraient connaître un coup d'arrêt si le tribunal fermait ses portes en 2028, comme l'envisage une réforme gouvernementale présentée au Congrès.

Son adoption marquerait "un triomphe pour ceux qui n'ont jamais été d'accord avec le processus de paix", a relevé le magistrat, à quelques jours du 10e anniversaire du traité avec les Farc, qui divise encore les Colombiens.

M. Rojas s'est néanmoins dit "reconnaissant" et a déclaré attendre "beaucoup" de la première réunion entre la JEP et le gouvernement, prévue jeudi.

"Acte d'amour"

Après des années à entendre des récits d'enlèvements, de massacres, de disparitions et d'exécutions, le magistrat reste surtout marqué par les rencontres, "impressionnantes", de réconciliation entre des victimes et des auteurs de violences, organisées par le tribunal.

L'une d'elles l'a particulièrement ému : un militaire condamné est tombé à genoux devant ses victimes quand celles-ci lui ont accordé leur pardon. La scène est devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Ce mot semble totalement interdit (dans ce cadre, ndlr) mais je pense que c'est un acte d'amour", a commenté le président de la JEP.

"Il paraît impossible qu'un auteur d'un grave crime avoue, se repente, demande pardon et, ce qui semble encore plus invraisemblable, que la victime le reconnaisse comme un être humain qui s'est trompé", a-t-il ajouté. "Avec courage, avec responsabilité, avec beaucoup de maîtrise de soi, nous allons assumer la responsabilité qui est la nôtre", a conclu le magistrat.