Le très bel hommage de Ludovic Ajorque à Éric Roy

Roy de cœur. Il lui avait déjà rendu hommage lors du premier match de championnat à Francis-Le Blé. Cette fois-ci, c’est en interview pour Ligue 1 + que Ludovic Ajorque se remémore avec émotion le souvenir de l’entraîneur qui lui a redonné « goût au foot » . « Il m’a tout donné en fait. Il m’a tout donné depuis que je suis arrivé. J’étais dans une situation compliquée à Mayence. Il m’a redonné goût au foot. »

Il revient également sur la façon dont Eric Roy a caché sa maladie aux joueurs, en luttant pendant plus de trois ans contre un cancer du pancréas : « C’était un choc pour nous tous. On le savait à l’intérieur mais il ne nous a jamais dit. Il nous a dit en fin de saison après le maintien que c’était compliqué pour lui. Il ne nous a pas dit ce que c’était exactement comme maladie, mais il nous a dit que c’était compliqué, qu’il était de tout cœur avec nous et que même s’il était un peu moins présent, il était derrière nous et qu’il nous encourageait. » …

LP pour SOFOOT.com