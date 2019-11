Le tremblement de terre du 11 novembre est le plus important survenu en France depuis 16 ans

La secousse a été ressentie dans une vaste zone du sud de la France allant jusqu'à Saint-Etienne, Grenoble et Lyon. Selon le Bureau central sismologique Français (BCSF), l'épicentre du séisme advenu ce lundi à 11 h 52, de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter (qui va jusqu'à 9) se situe en Ardèche, à « 26 km au sud-est de Privas », à proximité du Teil.Le plus important depuis 16 ansCe tremblement de terre est le plus important depuis 16 ans. Le soubresaut est une « grosse surprise à l'échelle de la mémoire humaine, il y a au moins 50 ans qu'il n'y avait pas eu de séisme de cette ampleur dans la région. Mais, à l'échelle historique, relativise Frédéric Masson, le directeur de l'école et observatoire des sciences de la terre OST), ce type d'événement survient tous les dix ans en France. »En effet, il faut remonter à 2003 pour retrouver un tremblement de terre similaire. C'était à Saint-Dié, dans les Vosges. Aucune victime n'avait été déplorée, mais l'opéra de Strasbourg avait été ébranlé, et l'on avait évacué la salle sur la place Broglie. « On considère que la zone de Montélimar est à sismicité faible, explique Pablo Ampuero, du laboratoire Géoazur à l'université de Nice. Le manteau terrestre bouge, mais lentement, alors il casse peu ». Passé cette première secousse, on peut s'attendre à des répliques : « dans les prochains jours, on envisage des séismes qui pourront aller jusqu'à une magnitude 4 », prévient Pablo Ampuero. En fait, nous sentons les effets à partir de la magnitude 3. Et, dans de très rares cas - 4 % de risque -, la copie peut-être plus importante que l'événement originel.Une faille méconnueDès ce lundi, les spécialistes des mouvements telluriques de tout le pays se sont transformés en détectives et déploient leurs outils. « En France, il y a beaucoup de failles, on ne sait pas lesquelles sont actives. Ce séisme vient d'illuminer une ...