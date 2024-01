Le trashtalking sympa entre Vinícius et De Paul pendant Atlético-Real

Rodrigo De Paul : 1. Vinícius : 0.

L’échange est lunaire. En plein derby entre l’Atlético et le Real Madrid, ce jeudi lors d’un huitième de Copa del Rey remporté par les Colchoneros (4-2 après prolongation), Vinícius Júnior et Rodrigo De Paul se sont cherchés verbalement. Et la vidéo vaut le détour. Alors que les deux adversaires se retrouvent côte à côte avant un coup de pied arrêté, Vinícius semble lâcher à l’Argentin : « Je joue au Real Madrid » , en montrant le logo du club aux 14 Ligues des champions. « Et toi, qui es-tu ? » , ajoute l’attaquant de 23 ans. Mais le Rojiblanco aux tresses blondes a du répondant : « Moi, je suis champion du monde, et pas toi ! » …

JBC pour SOFOOT.com