Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le transport aérien prudent après une récente baisse des réservations, selon l'IATA Reuters • 01/07/2020 à 16:21









LE TRANSPORT AÉRIEN PRUDENT APRÈS UNE RÉCENTE BAISSE DES RÉSERVATIONS, SELON L'IATA LONDRES (Reuters) - La prudence quant aux perspectives de redressement du secteur aérien doit rester de mise après le reflux des réservations observées par les compagnies dans la seconde quinzaine du mois de juin, sur fond de reprise de la progression de la pandémie de coronavirus dans certaines régions, a prévenu mercredi le chef économiste de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Globalement, juin a été en moyenne meilleur que le mois de mai mais ce recul sur la deuxième quinzaine, et les restrictions prolongées sur les voyages vers les Etats-Unis et l'Amérique latine, pourraient modifier les projections pour la fin de l'année. "Cela nous conduit à être plutôt prudent sur les perspectives des mois à venir", a dit Brian Pearce. (Alistair Smout; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.