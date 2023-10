Le transport aérien mondial toujours proche en août de son niveau d'avant-crise

Les compagnies aériennes ont vu leur activité mondiale atteindre en août 95,7% du niveau de 2019, avant la crise sanitaire, a annoncé mercredi leur principale organisation.

Les vols intérieurs ont une nouvelle fois tiré le secteur à la hausse. Calculée en passagers-kilomètres payants (RPK, son acronyme en anglais), l'un des indices de référence du secteur, l'activité de ces rotations a atteint en moyenne 109,2% de celle de la même période d'avant la crise sanitaire, a précisé l'Association internationale du transport aérien (Iata) dans sa livraison mensuelle de statistiques.

Ce "rétablissement presque complet" est d'autant plus significatif en période de pointe estivale dans l'hémisphère Nord, et marque une hausse de 28,4% sur un an, selon l'Iata. L'activité de juillet s'était établie à 95,6% du même mois quatre ans plus tôt.

Les RPK des vols intérieurs ont dépassé depuis avril leurs niveaux pré-Covid, conséquence notamment de la fin des politiques de restriction des déplacements en Chine.

Le trafic international est resté en retrait, à 88,5% des RPK d'août 2019. L'Iata a néanmoins souligné qu'il avait bondi de 30,4% sur un an.

"Depuis le début de l'année, le trafic international a augmenté de 50% par rapport à (la même période de) l'année dernière, et les données montrent un renforcement des réservations de vols internationaux prévus d'ici à la fin de l'année", s'est félicité le directeur général de l'Iata, Willie Walsh, cité dans le communiqué.

Selon les dernières projections de l'Iata, publiées en juin, le transport aérien devrait quasiment retrouver en 2023 le nombre de ses passagers d'avant la crise sanitaire, à 4,35 milliards contre 4,54 en 2019.

Les compagnies, en moyenne au niveau mondial, devraient engranger cette année leurs premiers bénéfices depuis l'irruption du Covid-19, à 9,8 milliards de dollars. Elles ont perdu quelque 183 milliards de dollars cumulés entre 2020 et 2022.