Le transfert de Saïd Benrahma finalement validé par la FIFA ?

Foutue mauvaise connexion.

Alors que West Ham aurait dû annoncer les départs de Saïd Benrahma (vers l’OL) et Pablo Fornals (vers le Real Betis) lors des dernières heures de ce mercato hivernal ce jeudi, un soi-disant « problème informatique » du côté des Hammers a fait capoter l’aboutissement de ces deux transferts. L’Olympique lyonnais « victime » dans l’affaire – et qui n’aurait rien à se reprocher – ne s’est pas résigné et a saisi la FIFA en compagnie du Betis, afin de trouver une solution, qui rendrait possible l’arrivée de l’international algérien (21 sélections, 1 but) chez le sextuple champion de France.…

JBC pour SOFOOT.com