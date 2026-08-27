Le transfert de Barcola à Liverpool va faire des heureux à Lyon

Le transfert de Barcola à Liverpool va faire des heureux à Lyon

Une mince satisfaction pour les Lyonnais. Le probable transfert de Bradley Barcola à Liverpool pour environ 140 millions d’euros étant presque bouclé, c’est son club formateur l’Olympique lyonnias qui ferait une bonne opération. Selon L’Équipe , les Rhodaniens devraient toucher 4,9 millions d’euros si tous les bonus sont atteints.

Pas la première fois pour Lyon

L’UEFA ayant mis en place un mécanisme de solidarité lors d’une vente à l’étranger , l’OL prendrait donc 3,5% de l’opération à son compte . Ce sera néanmoins le maximum que les Gones tireront de l’affaire puisque aucun pourcentage à la revente n’a été inclus dans le deal initial entre les deux clubs français.…

AC pour SOFOOT.com