Le transfert d'un joueur du PAOK à Dortmund capote à cause de ses supporters

Bonne technique ? Le transfert de Yiánnis Konstantélias au Borussia Dortmund capote. La faute au joueur ? Non. La faute à ses agents, avares en gros sous ? Non plus. La faute à une offre plus importante d’un autre club ? Toujours pas. La faute incombe aux supporters du PAOK. Les fans du club de l’international grec font tout pour empêcher son transfert , estimé à près de 30 millions d’euros.

Bild raconte cette drôle d’histoire : alors que le joueur est déjà dans la Rühr pour passer sa visite médicale, un fan du PAOK l’aurait interpellé à l’aéroport, lui imposant un appel vidéo avec un groupe d’ultras pour qu’il s’explique sur sa décision. En même temps, d’autres ultras s’étaient rassemblés pour protester contre le transfert de cette icône locale, au club depuis qu’il est petit. Le joueur de 23 ans a disputé 190 matchs avec Thessalonique.…

UL pour SOFOOT.com