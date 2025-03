Le train Paris-Milan reprend du service 19 mois après son interruption

La voie ferrée de la Maurienne le 1er septembre 2023, quelques jours après l'éboulement. ( SNCF Reseau / Handout )

Après 19 mois d'interruption en raison d'un éboulement en vallée de Maurienne, dans les Alpes françaises, la liaison ferroviaire entre Paris et Milan a repris lundi matin, avec des trains quasiment pleins au départ de la capitale française.

Les deux premiers TGV sont partis de la gare de Lyon, à Paris en direction de Milan à 06H46 puis 09H46 pour un trajet d'un peu plus de sept heures jusqu'à la capitale lombarde en passant par Macon, Chambéry, Modane, Oulx et Turin.

"Très contente du retour de ce Paris-Milan qui me permet de ne pas prendre l'avion et de passer la journée dans le train", s'est réjouie sur le quai Pia Decroix, étudiante française à Milan, habituée à revenir tous les deux mois à Paris mais qui depuis un an et demi s'était tournée vers le car et l'avion.

Voyages SNCF prévoit de proposer trois allers-retours par jour, soit "2.000 places au total chaque jour", a indiqué le PDG Christophe Fanichet.

La compagnie a enregistré "déjà 110.000 réservations entre ce jour et la fin août: c'est +8% par rapport à 2023", a-t-il ajouté lors d'un point presse avant le départ du train de 09H46.

L'attente a été longue pour les voyageurs. Le 27 août 2023, après de fortes pluies, 15.000 mètres cubes de roches s'écroulaient sur une galerie ferroviaire, coupant la voie ferrée la plus empruntée entre la France et l'Italie, mais aussi une route départementale et l'autoroute A43.

Cet éboulement, le pire ayant touché le réseau ferroviaire français depuis 1978 d'après le ministre chargé des Transports Philippe Tabarot, est survenu dans une zone géologique notoirement fragile.

Il a nécessité des travaux longs et complexes. La sécurisation du site "a été une opération titanesque", d'après SNCF Réseau.

Outre les trois allers-retours quotidien de SNCF Voyageurs, Trenitalia, proposera deux allers-retours par jour.

Signe de l'impatience des voyageurs pour le retour de cette liaison, le trajet quotidien proposé par SNCF Voyageurs avec une portion effectuée en autocar pendant toute la durée des travaux a plutôt bien fonctionné, avec un taux de remplissage supérieur à 80% d'après la compagnie française.

Pour la reprise des TER en revanche, la région Auvergne-Rhône-Alpes a sorti plusieurs offres promotionnelles afin d'inciter les voyageurs à revenir au train, comme par exemple un billet à 3 euros entre Chambéry et Modane.

La réouverture du Paris-Milan, par où transitaient plus de 10.000 trains par an avant l'éboulement, va aussi bénéficier au fret ferroviaire.

"C'est extrêmement attendu", a confirmé le PDG de DB Cargo France, Alexandre Gallo, qui préside également l'Association française du rail (Afra), un groupe réunissant tous les acteurs du ferroviaire concurrents de la SNCF.

"Il va falloir attendre début 2026 pour retrouver les trafics qu'on a connus avant", anticipe-t-il cependant. DB Cargo prévoit huit allers-retours par semaine contre 18 avant l'accident.

Chez Hexafret (le successeur de Fret SNCF), les circulations reprendront le 7 avril avec une vingtaine de rotations par semaine contre une trentaine il y a un an et demi. Pour l'entreprise de fret publique française, "il n'y a pas eu de report modal massif" vers la route, la baisse des flux étant surtout due à la conjoncture économique.