Le trafic maritime à Baltimore complètement rétabli après l'effondrement du pont

Une portion du pont Francis Scott Key submergée dans le fleuve Patapsco à Baltimore, le 20 mai 2024 ( AFP / andrew thomas )

Le chenal d'accès au port de Baltimore est désormais complètement rouvert au trafic maritime, a annoncé lundi l'armée américaine, deux mois et demi après l'effondrement catastrophique d'un pont près de ce point névralgique pour l'économie des Etats-Unis.

Le chenal dans l'estuaire du fleuve Patapsco a été restauré "à ses dimensions opérationnelles d'origine de 213 mètres de large et 15 mètres de fond pour le trafic commercial maritime à travers le port de Baltimore", ont annoncé dans un communiqué les équipes militaires chargées de cette opération.

"Quelque 50.000 tonnes de débris du pont" ont été déblayées du fleuve, ont-elles ajouté.

Le 26 mars dernier, le porte-conteneurs Dali, battant pavillon singapourien, avait été victime de plusieurs avaries électriques et s'était encastré dans le pont autoroutier Francis Scott Key, qui s'était effondré comme un château de cartes.

Six ouvriers qui effectuaient des travaux de réparation sur le tablier de l'ouvrage, tous des immigrés latino-américains, avaient trouvé la mort. Depuis, le Dali bloquait en partie le chenal d'accès à cet important port pour le commerce de la côte est des Etats-Unis.

Un chenal provisoire permettait toutefois le passage partiel de la navigation.

Fin mai, le porte-conteneurs avait été remis à flot et remorqué vers un chantier naval voisin.

Le pont Francis Scott Key servait un axe autoroutier important pour le nord-est des Etats-Unis, reliant la capitale Washington et New York, tandis que le port de Baltimore est une plaque tournante du commerce de véhicules neufs aux Etats-Unis. Près de 850.000 voitures et camions y ont transité l'année dernière, soit plus que n'importe quel autre port américain.