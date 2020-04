Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le tournoi de Madrid a débuté ! Reuters • 28/04/2020 à 00:00









par Matthieu Cointe (iDalgo) La première journée de l'Open Madrid Virtual Pro se termine. 32 joueurs et joueuses s'affrontent en ligne sur le jeu "Tennis World Tour" dans un format inédit. Lundi, Rafael Nadal, Andy Murray et Stefanos Tsitsipas ont impressionné, alors que les Français ont déçu. Benoît Paire s'est incliné face au Britannique et Lucas Pouille a perdu ses deux rencontres du jour. Kristina Mladenovic a de son côté laissé passer sa chance contre Caroline Wozniacki, sortie de sa retraite à l'occasion. Fiona Ferro a été la seule éclaircie bleue après sa victoire face à Karolina Pliskova. La journée de mardi sera décisive pour connaître le tableau définitif des quarts de finale. La compétition reprend à partir de 15h, demain.

