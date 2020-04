Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Tour reporté de deux mois, le calendrier cycliste chamboulé Reuters • 15/04/2020 à 13:32









LE TOUR REPORTÉ DE DEUX MOIS, LE CALENDRIER CYCLISTE CHAMBOULÉ PARIS (Reuters) - Le Tour de France est reporté de deux mois et aura lieu du 29 août au 20 septembre en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi l'Union cycliste internationale (UCI), qui a dévoilé un calendrier de la saison 2020 complètement chamboulé. Le Tour, initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, ne pouvait plus avoir lieu aux dates prévues après l'annonce lundi par Emmanuel Macron de l'interdiction "au moins jusqu'à mi-juillet" de tous les événements rassemblant un public nombreux. L'UCI a ajouté que les Mondiaux de cyclisme auraient lieu à la date prévue, dans la semaine du 20 au 27 septembre, et que le Tour d'Italie, normalement en mai, et le Tour d'Espagne, en août-septembre, seraient finalement organisés après le Tour de France. Elle a ajouté que les "Monuments" du cyclisme mondial, cinq courses d'un jour, dont Paris-Roubaix, qui devaient pour la plupart avoir lieu au printemps, ne seraient pas annulées cette année mais organisées selon un calendrier encore à déterminer. (Julien Prétot, version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.