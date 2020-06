Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Torino peut s'en vouloir Reuters • 20/06/2020 à 21:57









par Matthieu Cointe (iDalgo) La Serie A a repris ! Le championnat italien faisait son grand retour aujourd'hui avec le déplacement de Parme à Turin. Au terme d'un match plaisant, les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1). Nicolas N'Koulou a d'abord ouvert le score sur corner avant l'égalisation de Juraj Kucka en première période. Le Torino peut nourrir des regrets. Andrea Belotti et ses coéquipiers ont eu plusieurs occasions de doubler la mise. L'international italien a même raté un pénalty en début de seconde mi-temps. Les Piémontais mettent fin à une série de 6 défaites de suite en Serie A et restent à la 15ème place, à trois points de la zone rouge. De son côté, Parme est 7ème et peut encore rêver d'un ticket pour la Ligue Europa.

