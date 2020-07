Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Torino fait un grand pas vers le maintien Reuters • 16/07/2020 à 23:32









par Léo De Garrigues (iDalgo) En disposant aisément du Genoa (3-0) lors de la 33e journée de Serie A, le Torino a pris ses distances sur la zone de relégation. Servi par Simone Verdi, Bremer a ouvert le score à la demi-heure de jeu avant que Sasa Lukic ne double la mise à la 76e minute. Passeur décisif sur le deuxième but, Andrea Belotti a marqué dans les arrêts de jeu. Au classement, le Toro est 15e avec 8 points d'avance sur Lecce, premier relégable. Le Genoa est au 17e rang avec un seul point de marge sur la zone rouge.

