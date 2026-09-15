Le torchon continue de brûler entre Richarlison et De Zerbi
Le point de non-retour. Déjà non-inscrit en Premier League, Richarlison pouvait espérer jouer en Carabao Cup. C’est niet pour Roberto De Zerbi : « Rien n’a changé pour la Carabao Cup ni pour la Premier League , a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse avant le match contre Liverpool. La situation reste inchangée. »
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