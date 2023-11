Le Top Scoreur ou la gloire à l'individualisme

En récompensant le meilleur buteur de Ligue 1 chaque week-end, la LFP soulève surtout le débat sur la place du collectif dans le football actuel.

C’est un petit logo que spectateurs et téléspectateurs ont mis du temps à remarquer. Un hexagone doré, placé au dos du maillot de Kylian Mbappé ce vendredi soir, lors de la large victoire du PSG face à Monaco (5-2). Ce badge, nommé « Top Scoreur » et conçu par le prestigieux Studio Tyrsa – bureau de design qui a déjà collaboré avec Louis Vuitton ou Dior -, la Ligue de football professionnel a passé la semaine à en faire la promotion via ses canaux numériques. Il est en effet censé faire honneur à l’actuel meilleur buteur du championnat – Mbappé donc, avec quatorze réalisations (treize au coup d’envoi contre l’ASM) – et changera de propriétaire selon l’évolution de ce même classement des artilleurs. Du symbolisme pur, faisant cependant la part belle à l’irritante notion d’individualisme, dans un sport plus vraiment collectif.

Joue-la perso

Derrière ce nouveau stratagème de communication ou de marketing, la LFP cherche ainsi à rapprocher un maximum la focale de son slogan : « La Ligue des talents ». Dans l’idéal des instances, le but serait de faire la promotion d’un jeu offensif, par le prisme de ces nombreux attaquants pleins de promesses. Joli communiqué de presse. Dans la réalité, il s’agit surtout de regagner en visibilité, alors que la Ligue 1 s’enfonce dans un ennui notable week-end après week-end. En résumé : il faut stimuler joueurs et supporters par cette course à l’autocollant.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com