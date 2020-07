Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Top 14 et la Pro D2 débuteront le premier week-end de septembre Reuters • 16/07/2020 à 12:49









Le Top 14 et la Pro D2 débuteront le premier week-end de septembre par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi midi, la Ligue nationale de rugby (LNR) a dévoilé le calendrier 2020/2021 de ses Championnats de France. Pour le Top 14, la première journée mettra aux prises, au stade Marcel-Michelin, l'ASM Clermont-Auvergne et le Stade toulousain dans un remake de la finale 2019. Il y aura un Boxing Day avec une 12e journée disputée en intégralité le 27 décembre. La grande finale, elle, se déroulera le 26 juin 2021. Concernant la Pro D2, elle débutera le même week-end que sa grande sœur pour une finale d'accession prévue le 5 juin 2021. Enfin, le Supersevens, tournoi de rugby à 7 organisé par la LNR, est programmé le samedi 27 février 2021.

