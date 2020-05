Le top 10 des matchs de la Coupe du monde 2010

Il faut être honnête : l'édition sud-africaine de la compétition reine n'aura pas été la plus alléchante en matière de spectacle. Ce qui n'empêche pas de se faire une piqûre de rappel des meilleurs moments : des démonstrations, des vuvuzelas, des injustices, des caboches et un destin brisé... C'était la Coupe du monde 2010 et voilà dix matchs à revoir sans hésitation.

10. Portugal - Corée du Nord (7-0), Groupe G, 21 juin 2010

Vidéo

9. Pays-Bas - Brésil (2-1), quarts de finale, 2 juillet 2010

À chaque mondial son carton. En 2010, le Portugal s'occupe de la démonstration contre la Corée du Nord, se consolant après un match nul et vierge face à la Côte d'Ivoire en ouverture. Si la formation asiatique résiste en première période, ne concédant qu'un seul but, elle craque devant le récital offensif portugais dans le deuxième acte. Les joueurs de laenfilent les perles (Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Tiago x2, Liédson), et Cristiano Ronaldo met fin à une disette de seize mois en sélection à la 87minute en inscrivant le sixième pion, avec une bonne dose de réussite., avait expliqué la star du Real Madrid avant la rencontre. Bien vu, le Portugal ne fera plus trembler les filets dans la compétition.Un scénario renversant, des câlineurs de ballon et un héros malheureux : ce quart de finale réunit tout ce qui plaît dans le football. Et pour ne rien gâcher, le grand favori brésilien tombe. Comme en 2006. Impensable au regard d'une première période durant laquelle le Brésil marche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com