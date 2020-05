Le top 10 des matchs de l'Euro 2000

85 buts inscrits en 31 rencontres, des scénarios dingues, des héros, des zéros, des cris, des larmes, des matchs, des colliers, du gel et des tétons... C'était l'Euro 2000 et voilà dix matchs à revoir sans hésitation.

1. Portugal - Angleterre (3-2), Groupe A, 12 juin 2000

À quoi reconnaître un drôle de match ? Peut-être avant tout au fait que Paul Scholes marque de la tête. Peut-être aussi à la trajectoire monstrueuse prise par le missile déployé par Luís Figo au cœur d'une première période de cinglés, qui aura vu le Portugal se prendre les pieds dans le tapis, puis se relever avant d'étouffer sa victime du jour : l'Angleterre de Kevin Keegan. Ce Portugal-Angleterre est sans aucun doute le match le plus fou et le plus renversant de cet Euro 2000. Voilà pourquoi : après 18 minutes, Vítor Baía, qui est devenu ce jour-là le joueur le plus capé de l'histoire de son pays, a déjà encaissé deux buts venus de deux centres cliniques de David Beckham. Scholes a placé une tête sur le premier, Steve McManaman a ensuite profité d'un bon appel du petit rouquin pour doubler la mise. Le Portugal est dans le dur, mais il brille entre les lignes, impose un rythme fou et ne tombe pas complètement grâce notamment à un Rui Costa en ébullition. Quatre minutes après le but de McManaman, le numéro 10 portugais trouve Figo qui allume la lucarne de Seaman (merci Tony Adams pour la déviation). Un quart d'heure plus tard, c'est Nuno Gomes qu'il sert et dont la tête permet à lade revenir. Puis, peu avant l'heure de jeu, Rui Costa surgit encore et lance de nouveau le sniper d'Amarante. 3-2, l'Angleterre, privée en seconde période d'un McManaman blessé, ne reviendra pas : magique.