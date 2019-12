Décathlon reprend cette année sa place d'enseigne préférée des Français, détrônant ainsi Grand Frais, qui chute à la troisième place.

Décathlon est en 2019 l'enseigne préférée des Français. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le classement 2019 des enseignes réalisé par le cabinet de conseil en stratégie OC&C fait apparaître que les Français plébiscitent les enseignes françaises qui proposent des produits exclusifs. Une stratégie qui permet aux marques de se distinguer et d'afficher des marges plus performantes, soulignent Les Échos . "La différenciation de l'offre devient de plus en plus essentielle alors que, par le biais d'Internet, les consommateurs ont désormais facilement accès à tout", explique David de Matteis, consultant chez OC&C.

"La qualité est devenue le critère le plus important pour les clients, bien plus que le prix" , constate-t-il également auprès du Figaro . "Cette évolution de la consommation s'est produite progressivement. Les deux années précédentes, l'accent était mis sur le rapport qualité-prix. Et il y a plus de quatre ans, c'est le prix qui était le critère déterminant pour les clients", précise-t-il.

1. Décathlon (+1)

L'équipementier fait son retour à la première place au détriment de Grand Frais, qui tombe à la 3e place.

Confiance, choix, apparence des magasins, processus d'achat facile et rapide, rapport qualité-prix... Dans l'ensemble des catégories analysées par le cabinet d'experts, Décathlon fait mieux que les autres grandes enseignes.

2. Picard (+2)

3. Grand Frais (-2)

Numéro 1 l'an dernier, le supermarché a perdu deux places cette année. Entre Picard, Grand Frais, et Biocoop, le top 10 des enseignes préférées des Français illustre le changement d'habitudes de consommation des Français. À noter que Naturalia gagne également 22 places cette année, à la 14e place.

4. Leroy Merlin (+7)

5. Fnac (0)

6. Biocoop (0)

7. Yves Rocher (0)

8. Cultura (-5)

9. Amazon (+3)

Les Français sont décidément très partagés sur Amazon. Classé premier du classement en 2012, 2013, 2015 et 2016, le géant américain du commerce en ligne est désormais en 9e position après deux ans d'absence dans le top 10.

"La lune de miel avec les plates-formes généralistes d'e-commerce se termine , à l'heure où les enseignes historiques ont beaucoup investi sur le numérique", observe dans Les Échos David de Matteis.

10. Les Galeries Lafayettes (+8)

Le grand magasin intègre cette année pour la première fois le top 10.