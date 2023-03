Le "Titan de Patagonie", dinosaure géant exposé à Londres

Le moulage du squelette d'un titanosaure nommé Patagotitan mayorum, le "Titan de Patagonie" exposé au Musée d'histoire naturelle de Londres, le 28 mars 2023 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Il vivait en Patagonie il y a près de 100 millions d'années et mangeait 130 kilos de végétation par jour: un moulage d'un des plus grands dinosaures qu'ait connu la Terre est exposé à Londres à partir de vendredi, une première en Europe.

Le squelette de l'animal de 37,2 mètres - un titanosaure nommé Patagotitan mayorum, le "Titan de Patagonie" - rentre tout juste dans la salle d'exposition du musée d'histoire naturelle de Londres. Si son cou avait été levé, le dinosaure aurait fait la taille d'un immeuble de cinq étages, selon les chercheurs.

La réplique du titanosaure prend ses quartiers dans la même pièce du musée où le populaire "Dippy", célèbre moulage d'un diplodocus avait été exposé jusqu'en 2017.

Le démontage du dinosaure "Dippy", qui trônait dans le grand hall du musée depuis 1979, avait provoqué une vague de tristesse parmi les visiteurs du musée, qui avaient lancé une pétition "Sauvez Dippy". Il avait été remplacé par le squelette d'une baleine bleue, baptisé "Hope" ("Espoir" en français).

Le nouveau squelette exposé est une réplique d'un des six titanosaures, un des plus grands dinosaures ayant existé sur Terre, découverts après qu'un fermier argentin a repéré un immense os sortant du sol en 2010. Les fouilles avaient ensuite duré jusqu'en 2015.

"Ils ont découvert un cimetière de six animaux différents dans le sol", raconte à l'AFP Paul Barrett, responsable scientifique de l'exposition. "Pendant environ trois ans, ils ont excavé tous ces ossements et ont pu révéler qu'ils avaient découvert un nouveau type de dinosaure gigantesque, l'un des plus grands animaux ayant jamais foulé le sol".

- Mystérieuse mort -

Les dinosaures découverts vivaient dans les forêts de ce qui constitue l'actuelle Patagonie il y a entre 95 et 100 millions d'années, à l'époque du Crétacé supérieur.

Selon les recherches, ces gigantesques herbivores pouvaient peser quelque 57 tonnes, avec un immense cou et une longue queue. Ils devaient manger 130 kilos de végétation par jour pour subvenir à leurs besoins.

Les scientifiques estiment que les six animaux sont morts en même temps, sans savoir pourquoi.

"Nous ne savons pas pourquoi ils sont morts (...) Il se peut qu'ils aient été emportés par une inondation. Ou qu'ils aient été tués par un autre problème environnemental, comme une sécheresse", avance M. Barrett, précisant que des recherches sont en cours.

Après la découverte en Argentine, les experts ont réalisé des scans 3D de chaque dinosaure pour créer des répliques en résine de polyester et en fibre de verre qu'ils ont ensuite montées sur une structure en acier.

Il a fallu plus de six mois à une entreprise canadienne pour réaliser ce moulage géant, à partir de dizaines d'os fossiles extraits du site.

Les vrais os auraient été beaucoup trop lourds pour être exposés, mais le fait qu'il s'agisse de répliques permet aux visiteurs de toucher le moulage.

La réplique est arrivée à Londres dans 32 caisses distinctes, ce qui signifie que "chaque pièce a dû être assemblée comme un puzzle géant", a raconté Sinead Marron, du musée d'histoire naturelle.

Selon elle, l'objectif de l'exposition est de "raconter l'histoire de la croissance d'un animal comme celui-ci à partir d'un oeuf minuscule, plus petit qu'un ballon de football, jusqu'à devenir ce géant étonnant de 57 tonnes".

Des jeux et des répliques permettent de donner vie à cette histoire. Les visiteurs pourront toucher les dents d'un des prédateurs du titanosaure ou même pénétrer dans ses organes internes pour voir comment ses poumons, son coeur et son intestin fonctionnent ensemble.