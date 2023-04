information fournie par So Foot • 19/04/2023 à 17:54

Le tifo des ultras du BVB qui ne passe pas chez le sponsor du stade

De la célébration à la provocation ?

L’entreprise Signal Iduna, spécialisée dans les assurances et à qui appartiennent le naming du stade du Borussia Dortmund, n’a absolument pas apprécié le tifo déployé lors du dernier match à domicile. Le 8 avril dernier, le BVB reçoit l’Union Berlin et fête les 49 ans du « Signal Iduna Park ». Et pour fêter cet anniversaire, les ultras déploient un tifo au message quelque peu équivoque : « Pour toujours Westfalenstadion », soit le nom historique de l’enceinte jusqu’en 2005, année où il fut vendu à une marque pour la première fois.…

MLM pour SOFOOT.com