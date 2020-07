Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Thiem's 7 pour Andrey Rublev Reuters • 11/07/2020 à 20:51









Le Thiem's 7 pour Andrey Rublev par Florian Burgaud (iDalgo) Dominic Thiem n'a pas réussi à remporter son tournoi ! Vainqueur du très controversé Adria Tour il y a quelques semaines, l'Autrichien organisait cette semaine, le Thiem's 7 à Kitzbühel. Il a donc buté sur la dernière marche après un combat d'une heure 47 minutes face Russe Andrey Rublev (2/6, 7/5, 8/10) qui s'offre le scalp du numéro trois mondial. La journée a été longue pour le futur lauréat puisqu'il devait terminer sa demi-finale, interrompu par la pluie ce vendredi. Ce dimanche, un autre tournoi prendre fin : le très novateur Ultimate Tennis Showdown organisé par Patrick Mouratoglou au sein de son académie située à côté de Nice (Alpes-Maritimes).

