Le terrible tacle subi par un joueur d'Independiente del Valle
Âmes sensibles s’abstenir. Pour la troisième journée de la première division équatorienne, Independiente del Valle recevait le Mushuc Runa. Si les locaux se sont facilement imposés 3 à 1, la rencontre a surtout été marquée par le nombre de cartons rouges distribués lors des 90 minutes puisque la rencontre s’est achevée à 10 contre 9.
Terrible imagen en Chillo Jijón 🤯 Pronta recuperación @IDV_EC pic.twitter.com/nOnUH5gZfS…
LB pour SOFOOT.com
