Le terrible tacle subi par un joueur d'Independiente del Valle
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 17:34

Âmes sensibles s’abstenir. Pour la troisième journée de la première division équatorienne, Independiente del Valle recevait le Mushuc Runa. Si les locaux se sont facilement imposés 3 à 1, la rencontre a surtout été marquée par le nombre de cartons rouges distribués lors des 90 minutes puisque la rencontre s’est achevée à 10 contre 9.

