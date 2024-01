information fournie par So Foot • 01/01/2024 à 13:17

Le terrible Noël de la famille Given

Clairement pas le meilleur des Noël.

Shay Given et sa famille ont vécu deux drames fin 2023. Le 23 décembre, l’ancien gardien de Newcastle avait la douleur de perdre son frère Kieran. Deux jours plus tard, le 25, son oncle Ambrose décédait à son tour. Les deux ont été emportés par une maladie.…

RB pour SOFOOT.com