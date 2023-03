Le temps lundi: 28 départements placés en vigilance orange orages

Le temps lundi est très agité sur tout le pays, avec 28 départements placés en vigilance orange aux orages, selon le dernier bulletin de Météo-France ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Cette situation, très inhabituelle pour la saison, "nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes intenses associés", met en garde l'institut de prévisions.

Dans le détail, sont concernés par l'alerte orange l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, la Loire, le Lot, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Des régions du Poitou-Charente aux Ardennes, le ciel est chaotique avec quelques précipitations. Cette bande pluvieuse et perturbée va prendre un caractère orageux tout en se décalant vers le sud du pays cet après-midi.

En milieu d'après-midi, des orages forts vont éclater du Sud-Ouest au Massif central et à la Bourgogne, puis ils se décaleront rapidement vers l'Est en fin d'après-midi et soirée. Ils seront accompagnés de violentes rafales de vent pouvant dépasser localement les 90 à 100 km/h, et par endroits de chutes de grêle. Ces orages s'évacueront vers l'Est en début de nuit.

A l'arrière de cette zone orageuse, un ciel de traîne se mettra en place avec un ciel chaotique où alterneront éclaircies et passages nuageux accompagnés de fréquentes averses.

Ces giboulées se feront plus fréquentes sur la péninsule bretonne, le Cotentin et les bords de Manche et gagneront en intensité. En soirée, le vent se renforcera encore sur la Bretagne et le Cotentin avec des rafales à 70 à 90 km/h.

Plus au sud, sur le Languedoc-Roussillon ainsi que le littoral de PACA et de la Corse, des nuages bas domineront, portés par un vent de Sud à Sud-Est des côtes de Provence à la vallée du Rhône avec des rafales à 60 km/h.

A noter le vent de secteur Sud qui soufflera jusqu'à 70 à 90 km/h sur la chaîne pyrénéenne.

Quelques flocons tomberont sur les Alpes et les Pyrénées mais au-delà de 1.600 m.

Les températures seront en hausse avec 13 à 16 degrés sur un quart nord-ouest, elles atteindront 16 à 21 degrés ailleurs, jusqu'à 22 en plaine d'Alsace et jusqu'à 24 à 26 degrés dans le sud-ouest.