Le témoignage terrifiant de Nicolò Fagioli sur son addiction aux paris

Officiellement suspendu pendant sept mois par la Fédération italienne pour des paris sportifs illicites, Nicolò Fagioli ne devrait pas rejouer cette saison. Du temps libre qu’il passera notamment à continuer de soigner son addiction à ces paris, qui ne lui a apporté que des tracas depuis plusieurs mois. Interrogé par les enquêteurs, le joueur de la Juve avait des choses à dire, que la presse italienne rapporte par extraits ce mercredi. Plombé par de nombreuses dettes envers de sombres sites illégaux, l’Italien a sombré dans une spirale très dangereuse : « La nuit, je ne dormais plus. Plus le temps passait, plus ma dette devenait une obsession et plus l’argent que je devais ne cessait d’augmenter, je pensais seulement à jouer pour tenter de récupérer le tout » . Sans rien gagner ( « je n’encaissais plus rien » ), il a aussi mis son intégrité physique en danger : « On me disait : “On va te casser les jambes si tu ne rembourses pas ce que tu dois” , témoigne-t-il . L’argent que je gagnais servait uniquement à réduire ce que je devais à ces plateformes . »

Fagioli a révélé au procureur les montants composant sa dette totale de 3M. Notamment : 1,5 million d'euros pour la plateforme illégale https://t.co/HLDlZ0ptu2, 1,3 million à une autre, ou encore 110.000 euros à https://t.co/ilfiFzCrD1 et https://t.co/lj5G6DcDPe.…

JF pour SOFOOT.com