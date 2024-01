Le témoignage de Julien Oliveira, arbitre violemment agressé à Cergy-Pontoise

Une nouvelle affaire qui fait froid dans le dos.

Ce dimanche, Julien Oliveira, arbitre désigné pour diriger la rencontre entre le Cergy-Pontoise FC et Paris 13 Atletico, a été agressé : insultes, menaces de mort, crachats, lancers de bouteilles, et surtout un coup au visage, asséné par un spectateur cagoulé à l’aide d’une perche à selfie, pour terminer le visage en sang. L’arbitre de 24 ans a raconté sa détresse dans les colonnes de 20 Minutes . Et son cauchemar a commencé lorsqu’il a sorti un carton rouge pour le portier de Cergy, à la 68 e minute : « Il refusait de sortir. Il m’a bousculé avec son bras et après quelques minutes de confusion, il est revenu vers moi, cette fois pour en découdre physiquement. Il a repoussé ses coéquipiers et il m’a dit : “Je vais te tuer après le match” . À ce moment-là, j’ai entendu à une vingtaine de reprises des gens répéter dans la tribune “L’arbitre, t’es mort” . » …

JB pour SOFOOT.com