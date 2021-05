Le télétravail reste de mise jusqu'au 9 juin

Le volet télétravail de la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise reste inchangé. Le document préconise en revanche d'aérer et permet aux entreprises de proposer à ses salariés des autotests.

(Illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Après des mois de restrictions liées au Covid-19, les Français vont retrouver un peu de libertés mercredi 19 mai a vec la réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels . Cette étape 2 du déconfinement va ainsi permettre à tous les salariés de ces secteurs de retrouver leur lieu de travail. Ce ne sera pas le cas des salariés en télétravail.

Si la ministre du Travail Elisabeth Borne avait évoqué fin avril un premier assouplissement dès la mi-mai, la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise dévoilée mardi 18 mai par Les Echos n'en fait fait pas état. Le principe du travail à domicile cinq jours sur cinq autant que faire se peut, avec une soupape d'une journée maximum, est maintenu. Il doit être assoupli le 9 juin, pour la 3e étape du plan de déconfinement.

Un retour en présentiel plus important depuis la réouverture des écoles

Le recours au télétravail a fluctué depuis le début de la crise sanitaire, alors qu'une étude de l'Institut Pasteur réalisée en mars 2021 a montré que les contaminations au travail représentent 15% des cas identifiés de Covid-19. A plusieurs reprises, le ministère du Travail a rappelé les entreprises à l'ordre.

La dernière enquête Harris Interactive réalisée pour le ministère a montré que parmi les actifs ayant travaillé mi-avril, 43% ont télétravaillé au moins partiellement contre 37% début avril, avant la fermeture des écoles.

Mais le ministère constate déjà un retour en présentiel plus important depuis la réouverture des écoles. "On sait que plus les mesures de confinement sont strictes, plus les gens sont en télétravail", souligne-t-on. "Les gens se renseignent, on constate un retour petit à petit, ça va rentrer doucement", confirme à l' AFP Benoit Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH).

Vaccination et aération

Ce nouveau protocole sanitaire maintient également le port du masque à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que les règles concernant la restauration collective (seul à table et avec deux mètres de distance).

Il préconise également d'aérer au maximum. "La maîtrise de l'aération/ventilation est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d'aérosolisation du SARS-CoV-2", indique le document, qui préconise d'ouvrir en grand portes et fenêtres, et si possible les deux en même temps.

Les entreprises vont par ailleurs pouvoir proposer des autotests à leurs salariés , "dans le respect des règles de volontariat et de secret médical et avec une information du salarié par un professionnel de santé".

Un chapitre est consacré à la vaccination, avec l'obligation pour l'employeur d'autoriser son personnel passant par le service de santé au travail à s'absenter sur ses heures de travail . "Le salarié informe son employeur de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif", est-il précisé. Maiss, "hors service de santé au travail, il n'existe pas d'autorisation d'absence de droit", insiste le texte.