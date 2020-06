Le télétravail ? Oui mais avec modération

Si la grande majorité des DRH souhaitent que le recours au travail à distance se généralise, ils plébiscitent "un modèle hybride mêlant présentiel et télétravail".

Un salarié en télétravail. ( AFP / LOIC VENANCE )

S'il a connu un essor fulgurant forcé avec la crise sanitaire, le télétravail s'est néanmoins fait une véritable place dans les entreprises. Ainsi, plus de huit DRH sur dix souhaitent voir le travail à distance se pérenniser dans leur société, même s'ils "plébiscitent un modèle hybride mêlant présentiel et télétravail", selon un sondage réalisé par l'ANDRH et BCG publié vendredi. "Le confinement a fait bouger les lignes" en terme d'organisation du travail , a affirmé Vinciane Beauchene, directrice associée au cabinet de conseil BCG, lors d'une visioconférence présentant les résultats de ce sondage réalisé en partenariat avec l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) du 2 au 17 juin. Sur les 458 DRH français ayant répondu (plutôt 300 pour certaines questions), plus de la moitié travaillent dans des entreprises de plus de 300 salariés.

En matière de télétravail, "on est passé sur l'autre rive et on ne pourra pas revenir en arrière", a estimé Audrey Richard, présidente de l'ANDRH. Selon le sondage, 85% des DRH interrogés jugent souhaitable le développement pérenne du télétravail dans leur entreprise . Toutefois, ils ne plébiscitent pas le télétravail à 100%, qui a été expérimenté de manière contrainte par de nombreux salariés lors du confinement et est une source de risques psychosociaux. Une majorité d'entre eux préfère au contraire un "modèle hybride". Ainsi, " 60% envisagent d'avoir plus d'un quart de leurs salariés en télétravail avec une moyenne de 2 jours par semaine ", soulignent les auteurs du sondage. "Seules 10% des entreprises envisagent un modèle où plus de 75% des salariés travailleraient plus d'un jour par semaine en télétravail", précisent-ils.

Risques et bénéfices

Si 93% des interrogés considèrent que le recours au télétravail permet de mieux répondre aux attentes des collaborateurs en termes de bien-être, de temps de transport ou d'équilibre, et d'accroître l'attractivité de leur entreprise, ils en attendent aussi plusieurs bénéfices : une productivité en hausse (pour 64% d'entre eux), une réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise (61%) et pour un tiers, des gains immobiliers potentiels .

Huit DRH interrogés sur dix identifient également des risques concernant le sentiment d'appartenance et la cohésion entre salariés en présentiel et salariés en télétravail . "Il ne faudrait pas qu'apparaisse une nouvelle fracture entre les cols bleus et les cols blancs", met en garde Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH, qui souligne le "besoin d'équité et de cohérence dans l'entreprise".

Le sondage pointe également le besoin de refonte des pratiques managériales (pour 93% des interrogés), le manager étant appelé à donner plus de sens au travail, à motiver et à fixer des objectifs clairs à ses équipes.