Le télétravail est une aubaine pour les pirates informatiques

Attention aux hackers ! Au temps du coronavirus, les pirates informatiques font feu de tout bois pour tenter de s'introduire dans les systèmes d'information des entreprises et des administrations mais aussi (et surtout) des particuliers. La société Essilor a pu le constater le week-end dernier lorsque certains de ses serveurs ont commencé à être contaminés par un logiciel « rançonneur » : un programme malveillant qui encode les informations stockées sur les machines, les rendant ainsi illisibles, et qui exige le paiement d'une somme d'argent pour les « libérer ».

Ce virus informatique, baptisé Mespinoza ou Pysa, était ici le même que celui qui avait été retrouvé sur les réseaux informatiques de plusieurs collectivités locales du sud de la France, la semaine précédente. Le 16 mars, ce même « ransomware » a paralysé, pendant plusieurs heures, les services informatiques des villes de Marseille et de Martigues ainsi que de plusieurs communes de la métropole Aix-Marseille-Provence : en particulier sur le territoire du pays salonais et à Istres.

Des pièces jointes parfois dangereuses

Pour l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi), qui a eu à traiter de 69 incidents de ce type dans des grands groupes hexagonaux en 2019, ce phénomène n'est pas nouveau. « Ces codes malveillants représentent

