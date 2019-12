«Le télétravail avec les enfants, c'est pas possible» : le casse-tête des parents d'élèves face à la grève

« Outre les problèmes de transport, la garde des enfants, c'est le vrai stress en cette période de grève. Arriver en retard au travail, ce n'est pas grave. Mais se dépêcher pour arriver à temps à la sortie de l'école, pour relever la nounou, c'est un vrai stress ». Voilà comment Julie résume son quotidien depuis le 5 décembre, début de la grève et notamment de la mobilisation des enseignants.Et les ennuis risquent de continuer pour les familles puisque, mardi, les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Télétravail, aide des grands-parents, concessions, nombreux sont les parents qui bricolent des solutions pour garder leurs enfants pendant la grève à l'école. Cinq d'entre eux nous racontent.Marion*, compte sur l'aide des grands-parentsToutes les solutions ont été épuisées chez Marion. Depuis le début de la grève, elle a pris des jours de RTT, tenté le télétravail et compté sur la nounou, mais cette dernière peine à rejoindre le XIe arrondissement de Paris et est désormais en arrêt maladie.Alors, pour cette nouvelle semaine de grève, Marion n'a pas eu d'autre choix que de solliciter ses parents. À peine rentrés de vacances, ces derniers arrivent de Poitiers à 400 kilomètres de Paris, ce lundi, pour assurer la garde de leurs petits-enfants. « Ils ont atterri à Paris dimanche, ont dû louer une voiture car leur train a été annulé, sont descendus à Poitiers chercher des affaires et remontent directement pour nous aider », raconte Marion, qui salue la gentillesse de ses parents « toujours disponibles ». L'arrangement profitera aussi à la sœur de Marion, qui vit également dans le XIe : les grands-parents garderont la nièce de Marion.Et le système pourrait bien tenir jusqu'à la fin de semaine. « Ils viennent, mais ne savent pas pour combien de temps. Tout dépend des écoles, et du train de ma sœur qui pourrait vouloir redescendre avec eux pour Noël », ...