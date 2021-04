Le télétravail "a bondi" au cours des dix derniers jours, indique Elisabeth Borne

Selon la ministre du Travail, 78% des salariés qui pouvaient télétravailler l'ont fait au cours des dix derniers jours.

Un couple en télétravail. ( AFP / XAVIER LEOTY )

Le télétravail progresse. La ministre du Travail Elisabeth Borne s'est réjouie mercredi 21 avril sur BFM Business qu'entreprises et salariés aient "vraiment joué le jeu" du télétravail depuis l'instauration des nouvelles restrictions sanitaires fin mars. "Au cours des dix derniers jours, le niveau de télétravail a bondi, puisque parmi les salariés qui peuvent facilement télétravailler, on est passé de 65 à 78% . Et en Île-de-France, où on était déjà plus haut, à 75%, on est à 88%. C'est-à-dire nettement au-dessus de ce qu'on avait au mois de novembre", s'est félicité Elisabeth Borne.

La ministre explique cette dynamique par "les mesures qui ont été annoncées par le Président de la république fin mars". "Quand vous avez une partie des commerces qui sont fermés et que vous n'avez pas à conduire vos enfants à l'école, cela vous incite davantage à télétravailler", a-t-elle souligné.

Alors qu'un allègement des règles sanitaires est attendu pour mai, Elisabeth Borne a indiqué vouloir "discuter avec les partenaires sociaux de la façon dont on adaptera des règles" du télétravail. Aujourd'hui, les salariés qui le peuvent sont invités à télétravailler au moins quatre jours par semaine. "J e suis très consciente que les salariés et les entreprises font beaucoup d'efforts avec le télétravail mais qu'il y a aussi beaucoup de lassitude . Nos enquêtes montrent que les salariés qui sont depuis des mois en télétravail souffrent d'isolement", a reconnu la ministre qui "souhaite le plus vite possible, en fonction de la situation sanitaire, redonnez la main aux entreprises et aux salariés pour définir les bonnes règles en matière de télétravail".

Par ailleurs, Elisabeth Borne a annoncé que " plus de 30.000 interventions" de l'inspection du travail avaient eu lieu dans les entreprises depuis le début de l'année pour s'assurer du bon respect des règles en la matière. "C'est d'abord des interventions pour conseiller et accompagner les entreprises. Mais quand on a des entreprises qui ont des postes télétravaillables et qui ne recourent pas du tout au télétravail, il y a des lettres d'observation, des mises en demeure et le cas échéant des sanctions", a indiqué la ministre.