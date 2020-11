Le télétravail à 100% devrait durer au moins jusqu'à la fin de l'année

La ministre du Travail Elisabeth Borne l'a indiqué aux partenaires sociaux.

Le télétravail à 100% devrait être amené à se poursuivre pour tous les salariés dont les postes le permettent. ( APA / BARBARA GINDL )

Si le président Emmanuel Macron devrait annoncer mardi 24 novembre des assouplissements du confinement, ils ne devraient pas concerner le télétravail. Selon Les Echos , la ministre du Travail Elisabeth Borne a indiqué aux partenaires sociaux que les règles actuelles sur le télétravail s'appliqueront "jusqu'au vacances de Noël".

Lors de l'annonce du reconfinement, le premier ministre Jean Castex avait indiqué que "le télétravail n'est pas une option" et que "toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq". Si la ministre du Travail avait déploré un certain "retard à l'allumage", Elisabeth Borne soulignait le 10 novembre que "70% des actifs qui disent pouvoir facilement télétravailler ont télétravaillé au moins partiellement" la semaine précédente et "45% l'ont fait à temps complet".

Des discussions doivent être ouvertes avec les organisations syndicales et patronales "pour savoir s'il faut aménager les rythmes de télétravail à partir de la rentrée", a indiqué l'entourage de la ministre du Travail aux Echos , des inquiétudes montant sur l'impact psychologique du télétravail permanent sur les salariés.