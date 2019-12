Le Téléthon prend sa revanche avec 74,6 millions d'euros recueillis en un week-end

Déjà 74, 6 millions de promesses de dons au compteur, après 30 heures de programmes et une multitude d'événements locaux organisés. La 33e édition du Téléthon, ce grand rendez-vous caritatif contre les maladies génétiques neuromusculaires, parrainé cette année par l'acteur Jean-Paul Rouve, a démarré sur les chapeaux de roues, en hausse par rapport à l'année précédente où on comptabilisait 69,30 millions d'euros à la clôture du direct.« Trente ans après la première édition du Téléthon, les Français constatent que les premiers traitements sont là et qu'ils sont même susceptibles de profiter à tous, comme la prise en charge de la DMLA. Cette générosité qu'ils manifestent, c'est une façon de nous dire merci », se félicite Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'AFM-Téléthon.Ce n'était pourtant pas gagné... Entre la grève dans les transports, la morosité du climat social, le contexte n'était a priori, guère favorable. Une fois de plus, l'événement aurait pu être éclipsé par l'actualité. Cela avait été le cas l'an dernier en raison des Gilets jaunes, en 2017 du décès de Johnny Hallyday, en 2016, de l'abandon de François Hollande à la présidentielle...« Le Téléthon, c'est le 14 Juillet en hiver »Alors pourquoi ce regain d'intérêt ? « Comme le disait Pierre Tchernia, le Téléthon, c'est le 14 Juillet en hiver. Quand on a l'impression que tout va mal, le Téléthon reste un point d'ancrage, estime Laurence Tiennot-Herment. C'est un événement qui fait du bien, cette année d'ailleurs le terrain qui représente 40 % de la collecte s'est énormément mobilisé. On a recensé près de 250 000 bénévoles. »L'année dernière, la collecte finale s'était élevée à 85,8 millions d'euros. « Il reste encore cinq jours et on espère faire au moins aussi bien cette année », confie la présidente. Pour l'instant, c'est bien parti.Le Téléthon se ...