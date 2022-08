Le télescope James Webb révèle des images inédites de Jupiter

La planète Jupiter vue par le téléscope spacial James Webb, une image publiée par la Nasa le 22 août 2022 ( AFP / Handout )

Deux petites lunes, des anneaux nébuleux et des pôles luisants: la Nasa a publié d'impressionnantes nouvelles images de Jupiter grâce au télescope spatial James Webb.

"C'est vraiment remarquable de parvenir à voir des détails sur Jupiter avec ses anneaux, ses petits satellites et même des galaxies, tout ça dans une seule image", s'est félicitée lundi Imke de Pater, astronome à l'université de Berkeley, dans un article de blog de la Nasa.

Aux pôles de la planète la plus massive de notre système solaire émergent des lumières comme fluorescentes: ce sont les aurores de Jupiter qui, comme pour notre Terre, sont constituées de particules venues du Soleil qui réagissent au champ magnétique de l'astre.

Ces images présentent aussi la surface de cette géante gazeuse avec ses vents, tempêtes et brouillards.

Une vue plus large montre Jupiter avec ses anneaux, très fins, et deux lunes, Amalthée et Adrastée.

Une image annotée publiée par la Nasa de Jupiter et tirée des observation du télescope spatial James Webb ( NASA / Handout )

Ces images sont tirées des observations d'un outil de James Webb, NiRcam, qui observe l'infrarouge proche, un champ invisible à l'oeil nu.

Les données collectées, qui seront étudiées par les chercheurs pour mieux comprendre le fonctionnement interne de Jupiter, ont été adaptées pour en tirer ces illustrations visibles par l'oeil humain.

Bijou d'ingénierie d'une valeur de 10 milliards de dollars, le télescope James Webb a été lancé dans l'espace il y a près de huit mois et se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre.