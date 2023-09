Le Téfécé dévoile un maillot en hommage à l'Occitanie

Toulouse vient d’inventer le maillot « Heard ».

Le troisième maillot du Toulouse FC, cette saison, sera un peu particulier. « Ce n’est pas simplement un maillot de football, mais un véritable symbole d’unité́ régionale, de la passion inébranlable pour le football et de la fierté occitane , explique le club . Ce maillot third, d’un blanc pur, laisse percevoir les chiffres des 9 départements de l’Occitanie les plus intimement liés aux Téfécé : il se transforme alors en une toile vivante, racontant l’histoire, la culture et l’identité́ de chaque coin de sa région. » …

JB pour SOFOOT.com