Le taux du Livret A va "doubler" au 1er février, annonce Bruno Le Maire

Le taux de rémunération est calculé deux fois par an en faisant la moyenne entre, d'une part, le taux d'inflation moyen des six derniers mois et, d'autre part, la moyenne des taux interbancaires, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme.

Bruno Le Maire, le 10 janvier 2022, à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Pendant que l'Insee annonçait une accélération de l'inflation au plus haut depuis 2018, Bruno Le Maire a annoncé vendredi 14 janvier le doublement du taux du livret A au 1er février. "Le taux du livret A va doubler au 1er février. Il va passer de 0,5 à 1%, même chose pour le livret de développement durable et solidaire", a déclaré le ministre de l'Economie, sur le plateau du journal de 13h de TF1 . Le ministre a également annoncé "plus qu'un doublement" pour le livret d'épargne populaire, de 1 à 2,2% "car il est directement indexé sur l'inflation". Ces modifications sont calquées sur "les recommandations du gouverneur de la Banque de France". "Nous les suivons rigoureusement" a t-il ajouté, précisant que "le livret A sert à rémunérer l'épargne des Français et sert aussi à financer le logement social". "Il est important que le logement social puisse se financer dans de bonnes conditions", a t-il déclaré.

Évolution de janvier 2009 à février 2022 du taux du Livret A, comparé à l'inflation mensuelle jusqu'à décembre 2021 ( AFP / )

Les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre, soit la même hausse que novembre, a indiqué vendredi l'Insee, confirmant sa première estimation publiée début janvier.

En dépit d'un niveau de rémunération relativement bas, le Livret A est devenu un placement refuge pour les épargnants pendant la crise sanitaire qui a vu bondir son encours. Son encours total est de 343,4 milliards d'euros à fin novembre, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts. Au 31 décembre 2020, le nombre de Livrets A s’élevait à 55,7 millions, d'après la Banque de France.