Le taux du Livret A va baisser à 2,4% au 1er février

La baisse du taux du Livret A est une mauvaise nouvelle pour les 57 millions de détenteurs d'un "petit livret rouge" ( AFP / DENIS CHARLET )

Le ministère de l'Economie a suivi les préconisations de la Banque de France en entérinant mercredi une baisse du taux du Livret A à 2,4% au 1er février, contre 3% actuellement, et en accordant un "coup de pouce" au taux du Livret d'épargne populaire (LEP), fixé à 3,5% et réservé aux ménages modestes.

"Après la baisse de l’inflation, ces nouveaux taux protègent l’épargne des Français", a déclaré le ministre Eric Lombard, cité dans un communiqué.

Le locataire de Bercy, comme plus tôt dans la journée le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, a choisi de s'en tenir pour la fixatioon du taux du Livret A au strict calcul de la formule, intégrant pour moitié l'inflation observée au cours des six derniers mois.

La baisse, inédite depuis début 2020 et par son ampleur depuis 2009, est logique puisque l'augmentation des prix a ralenti l'an dernier.

"Offrir un meilleur taux que ce qu'implique la formule se justifiait surtout l'inflation était forte", a cependant observé dans une note le directeur des études économiques à l'IESEG School of Management Eric Dor.

La fixation du taux du Livret A, revue deux fois par an et aussi valable pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), est éminemment politique et a fait l'objet de fréquentes dérogations ces dernières années.

- Consommer plutôt qu'épargner -

La baisse du taux du Livret A offre un bol d'air aux acteurs qui le rémunèrent: les établissements bancaires et la Caisse des dépôts (CDC), qu'Éric Lombard dirigeait jusqu'à sa nomination en tant que ministre fin décembre.

"Cette baisse de taux est une bonne nouvelle pour le logement, car elle va stimuler la construction de logements sociaux, ce qui est une priorité pour ce gouvernement", a par ailleurs souligné M. Lombard.

Les sommes déposées sur les Livrets A et les LDDS sont pour majorité destinées essentiellement au financement du logement social et à la politique de la ville, via la "Caisse".

"Cette baisse permettra de soutenir l’investissement, enjeu majeur dans un contexte de crise du logement sans précédent", s'est félicitée dans un communiqué la fédération des entreprises sociales pour l'habitat (ESH).

Cette baisse du taux sera aussi vue d'un bon œil par les assureurs, qui proposent un produit d'épargne concurrent, l'assurance- vie.

Le gouvernement "souhaite (…) favoriser la consommation des ménages qui est atone depuis des mois", analyse de son côté Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

"Pour autant, la baisse du taux du Livret A ne fait pas toujours le printemps de la consommation qui obéit à des facteurs psychologiques", ajoute-t-il.

"L’absence de confiance des ménages dans la situation économique ou politique influe plus que le rendement du Livret A sur leur propension à consommer", selon lui.

Les Livrets A et les LDDS se sont garnis de 17,5 milliards d'euros supplémentaires entre janvier et novembre 2024, pour atteindre un encours de 582,3 milliards d'euros, selon les dernières données de la CDC.

- Coup de pouce pour le LEP -

Si la formule de calcul a été strictement appliquée pour le taux du Livret A, le Livret d'épargne populaire (LEP) a bénéficié d'un "coup de pouce": il descendra de 4% à 3,5% au lieu des 2,9% théoriquement prévus..

"Il est essentiel de poursuivre cet élan en faveur de l’épargne populaire", a déclaré mercredi M. Villeroy de Galhau devant la commission des finances du Sénat.

Le nombre de détenteurs de ce livret, accessible sous conditions de revenus, a tendance à plafonner: il s'élevait à 11,8 millions fin 2024, encore loin des 19 millions éligibles.

La Banque de France a pour objectif d'en ouvrir un million de plus cette année.

"Les banques peuvent et doivent faire encore mieux" pour commercialiser ce produit, a souligné le gouverneur devant les sénateurs.

D'eux-mêmes, les établissements bancaires ne participent que timidement à l'essor du LEP.

Un frein cependant à sa démocratisation: ne peuvent détenir un LEP que les personnes déclarant jusqu'à 22.419 euros de revenu fiscal pour une personne seule, ou 34.393 euros pour un couple (deux parts).